FMS: encaradas têm faísca entre funkeiros, Popó ovacionado e Bambam vaiado

Sem reagir à fúria do público, Bambam entrou antes do tetracampeão e tentou, duas vezes, falar no microfone: não deu certo, e ele desistiu após ser abafado pelos gritos. "Seu Zé Ruela" e "Uh, vai morrer" foram algumas das mensagens da plateia.

Já Popó foi ovacionado. O boxeador precisou de auxílio dos seguranças para subir ao palco diante da euforia e não se enervou diante do desafeto.

Os dois fizeram uma encarada dura, mas sem qualquer tipo de agressão. Depois do momento, Mamá Brito, CEO do Fight Music Show, ofereceu o microfone para um rápido debate, que durou mais de cinco minutos. Entre as declarações, Bambam exaltou o currículo de Popó, mas prometeu "chocar o mundo". O boxeador, por outro lado, alfinetou os conhecimentos do ex-BBB sobre o esporte e exaltou Deus em ao menos duas oportunidades.

Provocações recentes

Os últimos dias foram de ofensas trocadas pelos dois lados, com promessas que vão desde "explodir as costelas" até "arrancar a cabeça".