Acidente de carro mata três nadadores nos EUA; dois ficam feridos

Três atletas da equipe de natação e mergulho da Universidade de Wyoming, nos EUA, morreram ontem (22), após um acidente de carro entre as cidades de Livermore e Virginia Dale, no Colorado, próximo à divisa com o Wyoming. Outros dois membros do time ficaram feridos.

O que aconteceu

Os nadadores mortos tinham entre 18 e 21 anos. Do time masculino, morreram Charlie Clark, 19, de Las Vegas, e Luke Slabber, 21, de Cidade do Cabo, na África do Sul. Carson Muir, 18, de Birmingham, Alabama, era da equipe feminina.