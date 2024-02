Medina avança na estreia em Pipeline; Filipinho desiste com intoxicação

Como foi o primeiro dia

Na primeira bateria do dia, Yago ficou na segunda colocação e se classificou para a próxima fase. Ele terminou com 9 no somatório, enquanto o sul-africano Matthew McGillivary ficou com 12,34, e o americano Kade Matson acabou em terceiro com 4.77 e vai para a repescagem.

Medina também se classificou em segundo lugar. O tricampeão mundial somou 12,33 pontos, atrás do australiano Callum Robson (13,67). O brasileiro Deivid Silva foi para a repescagem ao fechar em terceiro com 4,64.

Na sexta bateria, mais dois brasileiros: Samuel Pupo e Filipe Toledo. Samuel conseguiu a primeira colocação, com 13 pontos, mas Filipinho foi para a repescagem, com apenas 1,77. O havaiano Shion Crawford ficou com a segunda vaga, com 9,27.

A sétima bateria teve Caio Ibelli, que acabou indo para a repescagem ao somar 9,83 pontos. O havaiano John John Florence (15,20) ficou com a primeira vaga, seguido pelo norte- americano Jake Marshall (14,47).

Já na última bateria da primeira rodada, Italo Ferreira e Samuel Pupo avançaram, mandando o australiano Jacob Willcox para a repescagem.