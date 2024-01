Jovem com autismo mudou a vida com o basquete e visita Cavaliers com a NBA

"Foi com o basquete que ele passou a se perceber, melhorou a autoestima e a segurança social. Ele se desenvolveu muito nas questões motoras, cognitivas e, principalmente, sociais. Acabou recebendo alta de algumas terapias. Foi um avanço incrível em menos de um ano", celebra Eric.

O basquete potencializou o sonho de cursar faculdade nos Estados Unidos. O desejo surgiu em uma visita anterior ao país, quando foi à Disney, em Orlando.

"Ele se sentiu muito acolhido em Orlando e, desde então, fala em morar lá. Com o basquete, ele viu que esse sonho é possível. Agora, o foco dele é fazer faculdade nos Estados Unidos. Fica quicando a bola o dia inteiro, para onde vai, leva a bola e diz que tem de treinar para ser aceito em uma faculdade", brinca o pai.

Passagem pelos Estados Unidos

O grupo de brasileiros vai ter nove dias de treinos e haverá atividades até mesmo no CT do Cavs, e também vão jogar na arena do clube. Além disso, vão a jogos do Cavaliers e do Charge — equipe que compete na G-League. Vai acontecer ainda uma visita a uma escola fundada por Lebron James, que teve duas passagens pelo Cavaliers.