Jogador machuca cotovelo após choque em duelo do Paulistano; imagens fortes

O ala-pivô Brunão, do Paulistano, luxou o cotovelo durante jogo contra o Franca, válido pelas quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil). O duelo ocorreu nesta noite dentro do Ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo. ATENÇÃO: as imagens são fortes.

Lesão feia

A lesão ocorreu já no último quarto do duelo, que acabou em 89 a 75 para o time do interior.

Brunão tentou desarmar David Jackson enquanto o atleta do Franca, que engatava um contra-ataque, era cercado por jogadores do Paulistano.