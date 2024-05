Santo André atropela Ituano na LBF; Campinas vence de virada

Dois jogos e duas vitórias distintas de equipes paulistas na LBF (Liga de Basquete Feminino) na noite desta quarta-feira (8). No confronto direto do G4, o Santo André atropelou o Ituano por 90 a 59. Já no jogo do Unimed Campinas contra o Sodiê Mesquita, a equipe campineira, melhor colocada na tabela, sofreu para conquistar a vitória por 60 a 55.

Com a vitória larga diante do Ituano, o Santo André chegou a 24 pontos, somando nove vitórias em 15 jogos. A equipe está na quarta posição, com uma partida a mais e um ponto a menos do Ituano. A propósito, o time de Itu poderia brigar pela liderança da primeira fase caso vencesse nesta quarta-feira. Isto porque iria empatar com o Sesi Araraquara em pontos (27) e ainda teria uma partida a mais para jogar.

Por outro lado, o triunfo do Campinas veio com certo drama. Enfrentando o Mesquita, penúltimo colocado, no Rio de Janeiro, as campineiras foram para o intervalo com 8 pontos atrás do placar. Contudo, dominaram o terceiro período e garantiram a vitória de virada. Na tabela, estão na quinta posição com 24 pontos em 15 partidas. Por outro lado, as cariocas só venceram quatro vezes em 14 jogos e seguem na vice-lanterna.