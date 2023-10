Dia 4 do Pan 2023: Ouros de Rebeca, taekwondo e natação encantam Brasil

O Brasil teve um dia agitado e com conquistas emocionantes nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O país viu Rebeca Andrade fazer história na ginástica, a equipe masculina bater na frente nos 4x100m livre da natação e uma medalha em uma modalidade inédita até então, o taekwondo por equipe.

Salto para o ouro

Rebeca Andrade conquistou a primeira medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos nesta edição, no salto sobre a mesma. Ela alcançou uma média de 14.983, e chegou ao topo do pódio. Agora, a brasileira tem título nas Olimpíadas, no Mundial e no Pan.