Pan 2023: Arthur Nory se recupera e conquista prata no solo

Foi a segunda medalha de Nory neste Pan. Ele já havia conquistado o bronze na apresentação por equipes.

A boa apresentação do brasileiro mostrou sua recuperação após erros graves nas barras paralelas, durante a prova do individual geral, que tirou sua chance de classificação à Olimpíada via Jogos Pan-Americanos.

Na última posição, Yuri Guimarães chora após apresentação

Yuri Guimarães, o outro brasileiro na prova, cometeu erros durante a apresentação e ficou na última posição, com nota 11.966.

O ginasta de 20 anos chorou muito depois da prova e recebeu apoio da equipe técnica brasileira. A prova de Yuri foi uma decepção, sobretudo se considerada a ótima atuação no Mundial da modalidade, no ano passado, com nota 14.100.

PROGRAMA DESTINO: PARIS

Durante o Pan 2023, todos os dias o UOL fará a transmissão do programa Destino: Paris, às 19h, para comentar os principais eventos de Santiago com ilustres convidados. Acompanhe aqui.