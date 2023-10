Brasil vence o Chile e conquista 1º ouro do taekwondo no Pan 2023

Edival Pontes, o Netinho, Paulo Ricardo e Maicon Andrade compuseram o time que faturou o primeiro ouro da modalidade pelo Brasil em Santiago.

Além do ouro pela equipe masculina, o taekwondo brasileiro faturou uma prata com Maria Clara Pacheco e três bronzes, com Paulo Ricardo, Lucas Ostapiv e a equipe feminina.

Equipe feminina conquista o bronze

Na categoria feminina por equipes, as brasileiras bateram o Equador por 67 a 37 e ficaram com o bronze. A vitória foi construída com 24 a 10 na primeira rodada, 20 a 17 na segunda e 13 a 10 na terceira.

