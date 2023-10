Pan 2023: Brandonn leva bronze nos 400m medley e iguala Thiago Pereira

Ele lembrou o episódio em que acabou desclassificado no Mundial, em julho, após a arbitragem apontar movimento irregular no da prova dos 100 metros borboleta.

"Foi bem legal. Voltar a competir em alto nível depois de tudo que aconteceu no Mundial e dar um resultado legal, fico bem feliz", disse.

Empate no ouro

O dia na natação teve um fato curioso: um empate no lugar mais alto do pódio. No 50m livre feminino, Maggie Macneil, do Canadá, e Gabi Albiero, dos Estados Unidos, ficaram juntas com 24s84. Os dois hinos foram tocados. Catie De Loof, dos EUA, completou o pódio com o bronze.

Gabi é filha do brasileiro Arthur Albiero, técnico da seleção norte-americana, e foi criada nos Estados Unidos. O irmão dela, Nick — que mora no Brasil e atua pelo Minas — já decidiu que vai competir pelo Brasil. Ao UOL, Bia disse que ainda não pretende defender o país.

