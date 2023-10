Pan 2023: Brasil leva o ouro e bate recorde no revezamento 4x200m livre

"Acho que essa prova, essa medalha de ouro só mostra que temos coisa para o futuro, se continuarmos trabalhando, se continuarmos tendo essa regularidade nas finais de campeonatos mundiais e olímpicos, alguma coisa bem boa vai vir no futuro", completou.

Prata no feminino

Esta foi a quarta medalha da natação brasileira no dia. Gabrielle Roncatto e Brandon Almeida conquistaram bronze no 400m livre, feminino e masculino, respectivamente. O Time Brasil também levou a prata no revezamento 4x200 livre feminino.

O Brasil foi representado por Maria Fernanda, Nathalia Almeida, Stephanie Balduccini e Gabrielle Roncatto. Os Estados Unidos ficaram com o ouro, e o Canadá com o bronze.

"Acho que foi um revezamento muito bom, chegamos perto do recorde sul-americano da prova. E é um revezamento muito jovem, então, eu fico bem feliz. Acho que está todo mundo feliz. Queremos melhorar, mas estamos bastante satisfeita, brigamos com os Estados Unidos até o final, brigamos com o Canadá e trouxemos a prata", celebrou Roncatto.

Maria Fernanda, a Mafê, brincou com o fato de ter conquistado a terceira medalha de prata no Pan e lembrou o fato de ter sido a primeira a ir para a água no revezamento: