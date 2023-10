Fracasso dos EUA no mundial faz LeBron reunir melhores da NBA por Olimpíada

Franquia da NBA em Las Vegas

A criação da uma nova franquia da NBA em Las Vegas tem sido pauta entre jogadores e técnicos da liga há algum tempo. LeBron James, que já demonstrou interesse em ter um time na cidade, gosta da ideia.

Faz todo o sentido. Las Vegas já tem o Raiders [futebol americano], o Knights [hóquei] e o Las Vegas Aces [basquete feminino]. A Fórmula 1 está vindo em breve. Tem a Liga de Verão da NBA, muito popular aqui. Enfim, os esportes estão aqui. Adicionar um time da NBA aqui faz todo o sentido pelo momento. É uma atração e eu dou meu total suporte. Todo o ano, no verão, estamos acostumados à NBA em Las Vegas. Acredito que seja uma questão de tempo e espero estar dentro desse tempo. LeBron James, em entrevista coletiva durante a pré-temporada da NBA

Darvin Ham vê a criação de uma franquia em Vegas como uma 'questão de lógica'. O treinador destacou a passagem dos Lakers pela cidade durante a pré-temporada.