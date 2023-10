Verstappen faz fila após largar em 6º e vence o GP dos EUA; Hamilton é 2º

A F1 volta no fim de semana que vem, com o GP do México. O treino classificatório acontece no sábado (28), e a corrida, no domingo (29).

Pódio e classificação final da corrida

1º - Max Verstappen, da Red Bull Racing.

2º - Lewis Hamilton, da Mercedes.

3º - Lando Norris, da McLaren.

RACE CLASSIFICATION (LAP 56/56)



Verstappen takes the chequered flag for the 15th time this season#F1 #USGP pic.twitter.com/qB6mlCmsz8 -- Formula 1 (@F1) October 22, 2023

Verstappen é vaiado no pódio

O tricampeão mundial foi vaiado no pódio por parte da torcida presente no Circuito das Américas. Alguns torcedores gritaram "checo, checo", apelido do mexicano Sergio Pérez, companheiro de Red Bull. Vale lembrar que o Texas faz fronteira com o México, próxima parada da categoria.