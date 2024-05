Brasil supera início ruim, vence Japão e segue invicto na Liga das Nações

A Seleção Brasileira feminina de vôlei começou com o pé direito a segunda etapa da Liga das Nações, em Macau. Nesta terça-feira, a equipe de José Roberto Guimarães sofreu, mas bateu o Japão.

As brasileiras venceram as orientais por 3 sets a 2, em uma partida com muitos altos e baixos. O duelo teve parciais de 24/26, 26/24, 19/25, 25/20 e 15/11.

O Brasil já vinha com uma campanha com 100% de aproveitamento na Liga das Nações. Na etapa do Rio de Janeiro, vitórias contra Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos e Sérvia.