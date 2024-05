Nunes exalta Tandara em reinauguração do COTP: 'Exemplo de esportista'

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), participou na segunda-feira (27) da cerimônia de reinauguração do Centro Olímpico de Tecnologia e Pesquisa, equipamento municipal de treinamento esportivo de excelência e sede das equipes de alto rendimento da prefeitura.

Ele subiu ao palco montado na área externa do COTP ao lado de Tandara Caixeta, jogadora suspensa por doping até 2028, e que, por isso, é proibida de frequentar clubes e outros locais de treinamento, exceto para participar de palestras antidoping.

"Tenho o maior carinho e o maior respeito pela Tandara, e ela está nos ajudando muito, como exemplo de esportista, a trazer muitas pessoas para o esporte. Tenho muito orgulho, quero sempre estar do lado dela, para nos ajudar, para que as pessoas vejam nela uma experiência positiva no esporte", disse Nunes ao Olhar Olímpico.