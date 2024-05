Ex-atleta da seleção, Carol Gattaz mostrará bastidores do Time Brasil em Paris

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) terá um reforço de peso nos Jogos Olímpicos Paris 2024. A central Carol Gattaz, medalha de prata com a seleção de vôlei em Tóquio 2020, vai se unir ao time de produtores de conteúdo digital do COB na capital francesa. Uma das jogadoras mais vitoriosas das quadras, Carol terá a missão de mostrar os bastidores e contar as histórias do Time Brasil nos Jogos.

Carol Gattaz, de 42 anos, acabou de conquistar mais um título da Superliga pelo Minas, clube do qual se despediu neste ano após dez temporadas. Antes de anunciar oficialmente sua nova casa, porém, vai a Paris para reforçar o time de comunicação do COB.

"Estar em Paris para mais uma edição dos Jogos Olímpicos é a realização de um sonho. Não será dentro da quadras, mas será incrível do mesmo jeito. Já estou ansiosa para poder estar perto de outras modalidades, estar mais perto de personalidades que sempre admirei e interagir com o público, sempre tão carinhoso comigo. É um mundo novo, uma nova função, mas sempre encarei os desafios de frente em toda a minha vida. Conto com todo Time Brasil para entregarmos a melhor e mais engajada cobertura de todo o mundo", disse Carol.