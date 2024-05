Sérvia x Brasil: onde assistir ao jogo da Liga das Nações de Vôlei

A classificação à fase final da Liga das Nações será definida após 12 rodadas. As sete melhores equipes — mais a Polônia, país-sede do mata-mata — avançam às quartas de final. O Brasil terá mais um compromisso no Maracanãzinho (domingo, contra a Itália), antes de viajar para partidas no Japão e nas Filipinas.

O torneio marca a volta do técnico Bernardinho ao comando da seleção masculina. O bicampeão olímpico assumiu o posto em dezembro do ano passado, após Renan Dal Zotto deixar o cargo. O experiente treinador tenta encontrar o time ideal para a disputa dos Jogos de Paris-2024, que terão início em julho.

Sérvia x Brasil

Competição: Liga das Nações de Vôlei masculino

Data: 24 de maio de 2024, às 21h (de Brasília)

Local: Ginásio do Maracanãzinho, Rio de Janeiro

Transmissão: Sportv 2 (TV fechada)