Após polêmica com WSL, Filipinho conta se temeu ser prejudicado nas finais

Erik Logan, então CEO da WSL, elevou o tom diante das críticas de surfistas brasileiros e negou que o julgamento seja injusto. O norte-americano ainda disparou que é "inadmissível" que qualquer surfista questione a integridade dos juízes. Logan deixou o cargo um mês depois.

O que mais Filipinho falou ao UOL

O que fez para manter o foco depois do título no ano passado. "Eu acho que um dos maiores desafios para essa temporada foi justamente esse, treinar a minha mente para não relaxar e se conformar com o primeiro título mundial, ainda mais em um ano tão importante. Era uma temporada fundamental para mim, que valia não só o bicampeonato consecutivo, que era algo inédito entre os brasileiros, mas também uma vaga para os Jogos Olímpicos. Acredito que encontrei a minha fórmula própria para alcançar os melhores resultados. Agora, estou aproveitando todos os processos da melhor forma possível e me divertindo com a minha profissão."

A pressão era diferente por ser favorito ao título no WSL Finals. "A pressão é realmente diferente. Neste ano, durante as finais, eu fiquei ainda mais nervoso do que no ano passado. Em 2022, ficava aquela incógnita se eu realmente iria conseguir quebrar essa sequência de chegar tão perto do título, mas não conseguir de fato. Agora, o clima era diferente. Eu estava bastante ansioso, com uma certa desconfiança se eu realmente conseguiria o back-to-back, porque era algo que nenhum brasileiro havia conseguido. Depois que entrei na água, as coisas foram se acalmando, e eu consegui soltar meu surfe."