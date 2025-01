Olympique de Marseille goleia Le Havre no Francês e encurta distância para o líder PSG

?? 66' | #OMHAC 4??-0??

Com o resultado positivo, o Marseille se estabelece na segunda posição do Francês com 33 pontos, sete a menos em relação ao líder PSG, que venceu o Mônaco por 4 a 2 na rodada. Já o Le Havre segue na penúltima colocação da liga nacional, com apenas 12 unidades.

O próximo compromisso do Olympique de Marseille será contra o Rennes, no próximo sábado, fora de casa. O Le Havre, por sua vez, recebe o Lens no mesmo dia.