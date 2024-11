Vinícius Júnior desperdiça pênalti e escancara diferença de atuações por Real e Seleção Brasileira

O Brasil empatou em 1 a 1 com a Venezuela nesta quinta-feira, no estádio Monumental de Maturín, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A Seleção teve a chance de desempatar o duelo em uma cobrança de pênalti de Vinícius Júnior, mas o astro do Real Madrid desperdiçou a oportunidade e reiniciou as críticas sobre seu desempenho pelo clube espanhol e seu país.

Segundo melhor jogador do mundo na última temporada, o desempenho de Vinícius Júnior na Espanha é significativamente superior do que pela Seleção. De acordo com o Sofascore, o atacante precisa de, em média, 4.9 finalizações para marcar, enquanto pelo Brasil este número aumenta para cerca de 13 chutes.