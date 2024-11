Arthur Elias analisa amistosos da Seleção feminina contra a Austrália: "Seremos testados"

Por fim, Arthur Elias ainda analisou as mudanças nas últimas duas convocações da Seleção. Na lista divulgada nesta terça-feira, por exemplo, constam cinco novidades: a goleira Cláudia (Juventude), a lateral Bruninha (Gotham FC-EUA) e as atacantes Aline Gomes (NC Courage-EUA), Marília (Cruzeiro) e Nycole (Benfica) foram chamadas.

O comandante da Canarinho afirmou que as mudanças nas convocações servem como uma forma de teste para as próximas listas visando a Copa América, que será disputada no ano que vem.

"O que é falado é feito na prática, e será sempre assim comigo. Tenho para mim que, a partir da primeira convocação do ano que vem, a grande missão é pensar a curto prazo, que é a Copa América, uma competição que a Seleção tem a obrigação de vencer, porque nos dá a vaga para as próximas Olimpíadas. Se tratando de futebol, precisamos nos preparar muito bem, porque o futebol sul-americano evoluiu. Entendo muito bem a responsabilidade em relação à Copa América, e depois temos um período maior em relação à Copa do Mundo. Está claro que essas duas convocações (amistosos de Colômbia e Austrália) são para olhar para frente. Quem aproveitar, obviamente, vai estar nas próximas, junto com outras jogadoras que provavelmente retornarão. Vamos com o que temos de melhor com o objetivo de vencer a Copa América, entendendo as dificuldades e o contexto", concluiu Elias.