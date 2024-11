Organizada do Santos contesta presença de ex-conselheiro condenado por racismo em camarote presidencial

Nesta segunda-feira, a Torcida Jovem, principal organizada do Santos, publicou uma nota contra a presença de Adilson Durante Filho no camarote da presidência do clube na Vila Viva Sorte. Ele foi expulso do quadro de conselheiros em 2019 e foi condenado pela Justiça de São Paulo por racismo após ter um áudio vazado.

"Externamos nossa preocupação e indignação por uma pessoa que já foi expulsa do clube por racismo estar no camarote presidencial da Vila Belmiro, isso é inconcebível. Não há espaço para pessoas como essa escória no Santos. A presença desse tipo de pessoa escancara um erro que já indicamos inúmeras vezes à direção do clube, a presença de pessoas erradas nos bastidores", escreveu.