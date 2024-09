Cicinho reprova contratação de Memphis Depay e relembra passagem de James pelo São Paulo "mesma raiva"

"Esse cara é doido. Você acha que ele quer jogar bola para vir para o Corinthians? Não estou fazendo onda. Estou raciocinando com minha mente de jogador. Você está na Europa, tem uma proposta do Sevilla, uma proposta real, e vai vir para o Corinthians?", acrescentou o ex-jogador.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, Memphis Depay receberá cerca de R$ 3,5 milhões por mês no período em um pacote de receitas que engloba salário, luvas, bonificações e ações de marketing. O valor total da operação fica na casa dos R$ 84 milhões.

A Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians, irá bancar R$ 57 milhões. Os outros R$ 27 milhões serão assumidos pelo Timão.

"Você vê as notícias que tem do Corinthians, um clube que deve todo mundo, não tem condições de pagar, está prometendo algo que não tem condições de pagar. A questão é o momento do Corinthians. O Corinthians está desesperado, dando tiro no escuro. O que aparecer e quiser vir o Corinthians vai atrás", concluiu Cicinho.