Brasil estreia na canoagem e terá medalhista de ouro no judô em nono dia de Paralimpíadas; veja agenda

Já na natação, um dos esportes mais tradicionais do Brasil em Paralimpíadas, os brasileiros entram na piscina francesa para nove eliminatórias. Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, dono de três medalhas de ouro nessa edição dos Jogos, vem para a prova dos 50m livre da classe S3. Enquanto isso, a mineira Laila Suzigan entra direto na final dos 400m livre da classe S6, já no período da tarde.

Por fim, no atletismo, os atletas brasileiros poderão brigar por vagas em seis finais - a depender do desempenho do revezamento 4x100m, que disputará a eliminatória no período da manhã.

O Brasil se encontra, neste momento, em oitavo lugar no quadro de medalhas das Paralimpíadas de Paris, com 62 conquistas - 15 de ouro, 18 de prata e 19 de bronze. O país segue subindo ao pódio em diversas modalidades, porém pelo critério de medalhas de ouro, foi ultrapassado nos últimos dois dias por Países Baixos, França, Itália e Ucrânia. A China continua na liderança, com 166 medalhas, sendo 74 de ouro.

Veja a programação completa do Brasil nas Paralimpíadas nesta sexta-feira (horários de Brasília):