Luiz Henrique fala sobre parceria com Estêvão e nega pressão para defender a Seleção pela primeira vez

O atacante Luiz Henrique, do Botafogo, foi convocado pela primeira vez para vestir a camisa da Seleção Brasileira. O jogador de 23 anos falou sobre a parceria com Estêvão, jovem do Palmeiras com quem disputará posição na equipe de Dorival Júnior.

"Todo mundo me recebeu muito bem, me tratou muito bem. Estou me sentindo muito feliz com tudo isso que está acontecendo na minha vida. Passei por muita coisa, mas agora está dando tudo certo. Ele (Estêvão) é um garoto com um futebol excelente. Somos companheiros, independente de quem for jogar, estaremos apoiando um ao outro", disse o jogador.