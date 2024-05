Vini Jr. e Rodrygo aparecem entre os cinco jogadores mais valiosos do mundo; Endrick é o 44º

O CIES Football Observatory divulgou um relatório com os 100 jogadores de maior valor de mercado do mundo. O top-5 é dominado pelo Real Madrid, contando com a presença de Vinicius Júnior, Rodrygo e Bellingham.

O inglês é o primeiro colocado da lista, com um valor 280,4 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão). Vini Jr. aparece em terceiro lugar, enquanto Rodrygo vem em seguida, em quarto.