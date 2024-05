Preparador físico do Botafogo-SP, filho de Dunga é convocado para a Seleção Brasileira sub-15

O preparador físico do Botafogo-SP, Bruno Verri, de 35 anos, filho do ex-técnico da Seleção Brasileira, Dunga, foi convocado para a Seleção sub-15 do Brasil. O profissional irá participar dos treinamentos na Granja Comary, entre os dias 1 e 9 de junho, visando a Copa 2 de Julho, que será realizada em Salvador.

"É uma honra muito grande ser convocado para a Seleção Brasileira, dentre tantos profissionais qualificados que o nosso país possui. Representar o nosso país é um orgulho e uma emoção muito grande. É também o reconhecimento do nosso trabalho no Botafogo, o qual é um motivo de muita alegria e satisfação", disse Verri.