Pedrinho celebra primeiros gols pelo Atlético-MG, mas não garante permanência no clube

Pedrinho pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e está emprestado ao Atlético-MG apenas até o meio do ano. O jogador não garantiu que renovará o empréstimo com o clube mineiro mais uma vez.

"Isso não depende de mim. A única certeza que eu tenho é que o tempo que eu estiver aqui darei o meu máximo, seja nos treinos ou nos jogos. Independente do tempo que eu ficar, vou mostrar meu futebol ao máximo possível. Sou um cara muito feliz por estar neste elenco, que com certeza vai buscar grandes coisas", falou.

A vitória garantiu o Atlético-MG na primeira colocação do Grupo G, com 15 pontos. Com isso, a equipe comandada por Gabriel Milito jogará a partida de volta das oitavas de final dentro de sua casa, além de enfrentar um time que virá do pote 2 no sorteio.