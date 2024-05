Com Rodinei titular, Olympiacos bate Fiorentina e vence Conference League

Mais um torneio continental desta temporada foi definido. Nesta quarta-feira (29), o Olympiacos ergueu o troféu da Conference League ao vencer a Fiorentina, por 1 a 0, já nos minutos finais da prorrogação na OPAP Arena. O gol que decidiu o campeão do torneio foi de El Kaabi.

O que aconteceu

O Olympiacos conseguiu um marco nesta quarta-feira, erguendo o primeiro título internacional de toda sua história e se tornando o primeiro time grego a alcançar tal marca. Já a Fiorentina amarga seu segundo vice-campeonato da Conference League - na última temporada, também saiu sem o troféu ao perder para o West Ham. A 'Viola' ainda não conseguiu colocar fim ao jejum de 23 anos sem conquistas.

Antes do fim da temporada, a Fiorentina terá um último compromisso em seu calendário. Em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe visita a Atalanta. A bola rola neste domingo, a partir das 13h (de Brasília), no Gewiss Stadium.