Alvo de times do Brasil, Di María pode jogar com Messi na MLS

O jogador chegou a ser especulado no futebol brasileiro, sonho de clubes como Corinthians e São Paulo.

A ESPN da Argentina afirma que Di María e Inter Miami já têm um acordo de valores e resta apenas decidir quando o jogador vestirá a camisa, se já após a Copa América, em julho, ou apenas em janeiro.

Com as chegadas de Suárez, Busquets e Jordi Alba no 'pós-Messi', o Inter Miami é cada vez mais protagonista do futebol dos Estados Unidos e Di María é visto como a 'cereja do bolo'.