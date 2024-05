Joia do Atlético-MG, Alisson se torna o segundo jogador mais jovem a marcar pelo clube na Libertadores

Na noite da última terça-feira, o Atlético-MG carimbou sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores com uma goleada. Na Arena MRV, o Galo goleou o Caracas-VEN por 4 a 0 e avançou ao mata-mata da competição continental como líder do Grupo G.

O jovem Alisson, joia da base do Atlético-MG, foi o autor do terceiro gol da partida. O meia-atacante marcou um golaço de voleio ainda no primeiro tempo e se tornou, aos 18 anos, oito meses e sete dias, o segundo mais jovem da história do clube a balançar as redes na Libertadores.

Alisson fica atrás apenas de Savinho, destaque do Girona nesta temporada. Detentor do recorde, o ex-atacante do Galo fez um gol na Libertadores em maio de 2022, no triunfo de 3 a 1 sobre o Independiente Del Valle, aos 18 anos, um mês e dez dias.