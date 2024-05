João do Pulo estampa medalha do Troféu Brasil de atletismo

A Prefeitura de Pindamonhangaba (SP), por meio das Secretarias de Esporte e Lazer e da Mulher, Família e Direitos Humanos, promoveu a Semana João do Pulo dentro das atividades do mês da Consciência e Igualdade, com uma programação extensa de atividades esportivas e culturais, incluindo o Festival de Atletismo João do Pulo e a II Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Pindamonhangaba João do Pulo.

Na última segunda-feira, a Prefeitura fez uma solenidade para anunciar a nomeação de João do Pulo como Embaixador de Pindamonhangaba. O vice-presidente da CBAt, o medalhista olímpico Edson Luciano Ribeiro, participou da cerimônia.

Também tramita na Câmara Federal, em Brasília, proposta do Projeto de Lei nº 3958/2023, apresentado em setembro de 2023, que visa inscrever o nome de João Carlos de Oliveira no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. O livro já tem a inscrição de Adhemar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico do salto triplo. Os triplistas Adhemar Ferreira da Silva, Nelson Prudêncio e João do Pulo deram juntos seis medalhas olímpicas ao Brasil.