Paysandu volta a golear o Vila Nova e é campeão da Copa Verde

Esta foi a quarta vez que o Paysandu conquistou a Copa Verde. Antes, havia vencido em 2016, 2018 e 2022.

O Vila Nova, por sua vez, já chegou a três finais, mas nunca conquistou a competição. O time goiano também foi vice em 2021 e 2022.

O Paysandu volta aos gramados na próxima terça-feira (04), às 21h30 (de Brasília), para encarar o América-MG, no Estádio da Curuzu, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Já o Vila Nova, no domingo, às 16h, também pela Série B, visita a Chapecoense na Arena Condá, em Santa Catarina.

Como foi o jogo

O Paysandu inaugurou o marcador logo aos dois minutos do primeiro tempo. A equipe começou indo para o ataque e conseguiu balançar as redes do Vila Nova com Nicolas.