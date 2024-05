Grêmio volta com goleada sobre o The Strongest e renasce na Libertadores

Como foi o jogo

Clima da Arena (ou do Olímpico). Foi uma invasão gremista no Couto Pereira. Com seus instrumentos, bandeiras e tradicionais músicas (até o hino rio-grandense), deram ao jogo o 'clima da Arena', ainda que estivessem tão longe de Porto Alegre. A casa do Coxa foi, aliás, comparado por muitos gremistas ao Olímpico, antigo estádio do Tricolor aposentado em 2012, pelo estilo arquitetônico, o formato oval e as arquibancadas. Enquanto isso, a Arena está impossibilitada de receber jogos por tempo indeterminado em razão das enchentes na capital gaúcha.

Classificação e jogos Libertadores

O Grêmio foi superior ao The Strongest com a bola rolando. Não teve sua melhor atuação, como esperado em razão de um mês de inatividade, mas conseguiu conter os avanços do rival e ser perigoso quando se aproximou da zona de conclusão. Diego Costa foi destaque em suas movimentações sempre visando o gol. Soteldo e Cristaldo também estiveram bem.

A vitória foi construída com tranquilidade. O gol inaugural de Soteldo estabeleceu vantagem no primeiro tempo, e logo no início do segundo João Pedro, depois Galdino e Gustavo Nunes asseguraram os três pontos para delírio da torcida.

Gols e melhores lances

Que bomba! Cristaldo bateu forte buscando o ângulo, mas foi para fora. Passou perto, aos cinco minutos.