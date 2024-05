Ex-Flamengo e campeão pelo Al-Hilal, Jorge Jesus é eleito o melhor treinador do Campeonato Saudita

Al Hilal's Jorge Jesus is named #RoshnSaudiLeague Coach of the Season! ???#yallaRSL

Por meio desta memorável campanha, Al Hilal também se tornou o primeiro clube da história do torneio a passar a marca dos 100 gols (com 101) e atingiu a maior pontuação já registrada na competição, com 96 pontos.

Jorge Jesus já havia sido eleito, por cinco vezes seguidas, o melhor treinador do mês do campeonato nacional (a liga teve uma pausa em janeiro para a Copa Asiática de Seleções e a Copa das Nações Africanas). O treinador conquistou o prêmio em outubro, novembro, dezembro, fevereiro e março.

Além da conquista do Campeonato Saudita, o Al-Hilal foi campeão da Supertaça Saudita e busca a tríplice coroa na próxima sexta-feira, às 15h (de Brasília), diante do Al-Nassr, em confronto válido pela final da Copa do Rei Saudita. O duelo ocorre no Estádio King Abdullah Sports City e fecha a temporada de ambas as equipes.