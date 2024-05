Éverson se torna terceiro jogador com mais partidas pelo Atlético-MG na Libertadores

O goleiro Éverson se tornou o terceiro jogador com mais partidas pelo Atlético-MG na Libertadores. O atleta alcançou a marca na goleada do Galo sobre o Caracas, da Venezuela, por 4 a 0, nesta terça-feira, na Arena MRV, pela última rodada da fase de grupos.

Agora, Éverson possui 39 jogos com a camisa do Atlético-MG pela competição. Ele se igualou ao lateral Marcos Rocha e fica atrás apenas do zagueiro Leonardo Silva, com 41 partidas, e do goleiro Victor, líder do ranking com 50 aparições.