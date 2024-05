Escalação do São Paulo: time começa sem Calleri, mas com Lucas contra o Talleres

A escalação do São Paulo para o duelo decisivo com o Talleres, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela Libertadores, está definida. Ambas as equipes já estão classificadas para as oitavas de final, mas a partida vale a liderança do Grupo B da competição.

Calleri, ausente nos últimos três jogos do Tricolor por causa de uma lesão na panturrilha direita, voltou a ser relacionado, mas começa no banco de reservas nesta quarta-feira, cedendo sua vaga ao garoto Juan. Lucas Moura, recém-recuperado de um problema na região posterior da coxa esquerda, será titular.

A escalação do São Paulo completa para enfrentar o Talleres tem: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Bobadilla, Alisson e Lucas; Luciano, Rodrigo Nestor e Juan.