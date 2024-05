Em semana de despedida, Endrick relembra estreia na base e compara relação com o Palmeiras a casamento

A súmula oficial, fornecida pelo Palmeiras, aponta que a partida aconteceu na manhã de um domingo. Endrick, vestindo a camisa 11, abriu o placar do jogo. Completaram o marcador o lateral-esquerdo Pedro Almeida e o atacante Luighi, com dois gols cada, e o zagueiro Nickollas Silva. Posteriormente, as Crias da Academia faturaram o título da categoria, em novembro, vencendo o Santos na final, por 1 a 0, no Allianz Parque. Endrick anotou o gol decisivo, vestindo a camisa 8 do Verdão.

Dos atletas relacionados e que hoje estão no time profissional, aparecem o meia Luis Guilherme, trajando a camisa 10, e o zagueiro Vitor Reis, que apesar ainda pertencer ao sub-20, realiza treinos com a equipe principal. Já o camisa 9 e capitão daquele jogo era o atacante Luighi Hanri, que também é visto como uma das grandes promessas do clube.

Súmula do jogo de estreia de Endrick pelo sub-11 do Palmeiras (Foto: Divulgação)

De acordo com dados oficiais do Palmeiras, Endrick chegou ao clube em janeiro de 2017 com apenas 10 anos de idade. Apesar de jovem, o garoto logo se destacou pela qualidade técnica e facilidade em fazer gols, conquistando dois títulos importantes pelo sub-11: Campeonato Paulista e Bellmare Cup (Japão).

Nos anos seguintes, ele seguiu sendo destaque em outras categorias e voltou a erguer troféus, casos do Campeonato Brasileiro sub-20 e Copa do Brasil sub-17 (2022); Paulistas sub-13, sub-15 (duas vezes) e sub-20; Nike Premier Cup sub-15; Mito HollyHock Cup sub-13 (Japão); Taça Brasil de Campo Bom sub-13; Copa Ouro sub-13 e Copa São Ludgero sub-13, além do Torneio de Montaigu sub-17 pela Seleção Brasileira.

Ainda na base, quando tinha apenas 15 anos de idade, Endrick passou a ser conhecido mundialmente após ser um dos principais nomes do Palmeiras na conquista inédita da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2022. Ele foi o artilheiro da competição com seis gols em sete jogos. O garoto possui 121 partidas e 86 gols pelas categorias de base do Verdão, incluindo duelos por sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20.