São Paulo quebra recorde de público do Morumbis em 2024 no jogo contra Talleres

O São Paulo quebrou o recorde de público do Morumbis na atual temporada nesta quarta-feira na vitória sobre o Talleres, por 2 a 0, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, ao entrar em campo diante de 56.162 torcedores tricolores nas arquibancadas.

Nem mesmo a fria noite desta quarta-feira espantou os são-paulinos. Por se tratar de uma partida que valia a liderança do Grupo B da Libertadores, a torcida fez a sua parte, protagonizado uma atmosfera digna de uma decisão.

Até então, o recorde de público do Morumbis em 2024 havia sido batido no empate sem gols com o Palmeiras, no dia 30 de abril, pelo Campeonato Brasileiro, quando 55.694 são-paulinos lotaram as arquibancadas. A partida foi a segunda do técnico Luis Zubeldía à frente do Tricolor.