Com novidades, Fluminense divulga relacionados para duelo contra o Alianza Lima; veja lista

O Fluminense divulgou a lista dos 25 jogadores relacionados pelo técnico Fernando Diniz para o confronto diante do Alianza Lima-PER, válido pela última rodada do Grupo A da Copa Libertadores. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

A lista do Tricolor carioca conta com quatro novidades. Para o duelo, Diniz terá o retorno de três atletas: do zagueiro Marlon, do meia-atacante Marquinhos e do ponta Douglas Costa. O trio se recuperou de lesão e voltou a figurar na convocatória.

Além disso, o meia-atacante Lima também está de volta. O jogador até chegou a ser relacionado para o duelo da Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa, que aconteceu na última quarta-feira, mas acabou cortado da lista final por conta de uma gripe.