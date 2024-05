Alison retorna aos gramados em jogo-treino e pode ser opção para o Santos na sequência da temporada

O jogador sofreu a grave lesão no joelho em junho do ano passado. O atleta vinha de uma sequência de três partidas como titular quando se machucou no empate sem gols com o Coritiba, pela décima rodada daquela edição do Brasileirão.

Após avaliação médica, foi constatado um entorse no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do atleta, que precisou passar por cirurgia para corrigir o problema. Foram longos meses de recuperação até que o volante pudesse voltar aos gramados no jogo-treino da última terça-feira.

Agora, fica a cargo de Carille utilizar ou não Alison, que tem contrato com o Alvinegro Praiano até o fim deste ano. Ainda não se sabe se o volante estará à disposição contra o Botafogo-SP, mas se não sofrer com novos problemas, o atleta deve estar preparado para a sequência da temporada.

O Santos enfrenta o Botafogo-SP na próxima segunda-feira (03), às 20h (de Brasília), pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por decisão da diretoria santista, o duelo será no Estádio do Café, em Londrina (PR).

Histórico recorrente

Alison tem sido assombrado por lesões desde sua primeira passagem pelo Santos. Logo em sua estreia no profissional do Peixe, em 2011, o jogador rompeu os ligamentos do joelho direito. Quando esteve perto de retornar, ainda durante seu período de recuperação, voltou a sofrer com o mesmo problema.