Thiago Monteiro comemora "temporada positiva" de saibro na Europa

MONTEIRO FORA ?

Thiago Monteiro começa irreconhecível, leva um rápido 2-0 do sérvio Miomir Kecmanovic, se recupera no 3º e chega a ficar perto de empatar, mas cede o saque em 5-5 e está eliminado da 1ª rodada de RG 62 61 46 75

Ele vinha de uma excelente temporada no saibro,... pic.twitter.com/kEIcBaAW1D

Assim chegou ao fim a temporada no saibro europeio do atual número 86 do mundo, que fez grandes campanhas e passou pelos qualifyings dos Masters 1000 de Madri e Roma, e também de Roland Garros. Em Roma, Thiago foi ainda mais longe e chegou às oitavas, enquanto em Madri parou na terceira rodada.

"A temporada do saibro, no geral, foi super positiva, com objetivos alcançados: retornei ao top 100 e, no momento, estou entre os 80; fiz oitavas de final num Masters 1000, conquistei uma vitória contra um top 10... Então é um balanço super positivo", continuou.