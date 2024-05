Sem Courtois, Bélgica anuncia convocados para a Eurocopa

Nesta terça-feira, a Bélgica anunciou os 25 atletas convocados para a Eurocopa pelo técnico Domenico Tedesco. A principal ausência foi a do goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid, que se recuperou de uma lesão no joelho durante grande parte da temporada.

O jogador de 32 anos já está disponível para ser utilizado pelo treinador do clube merengue, Carlo Ancelotti, e pode ser titular na final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund. A decisão será realizada no próximo sábado, às 16h (de Brasília), em Wembley, na Inglaterra.