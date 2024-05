São Paulo vende mais de 50 mil ingressos para "decisão" contra o Talleres

O São Paulo terá casa cheia para o duelo decisivo com o Talleres, nesta quarta-feira,às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para a partida.

Restam poucos ingressos disponíveis, mas ainda é possível adquiri-los através do site www.spfcticket.net.

Embora ambas as equipes já estejam classificadas para as oitavas de final da Libertadores, o confronto tem caráter decisivo por decidir quem avançará à próxima fase como líder do Grupo B, posto que teoricamente trará uma vantagem no mata-mata.