Rodrygo comenta eventual saída do Real Madrid: "Tenho contrato, mas tudo pode acontecer"

Rodrygo se equivocó en el tiempo verbal y DAZN lanzó un cebo con ese clip. pic.twitter.com/UZ16SATZBR

? SrNaninho (@SrNaninho) May 28, 2024

Na atual temporada, Rodrygo foi um dos destaques do time espanhol. Ao todo, ele realizou 50 jogos, marcou 17 gols e deu nove assistências.

Porém, o jovem de 23 anos tem sua vaga na equipe titular ameaçada para 2024/25, com a provável chegada do atacante Kylian Mbappé ao Real Madrid. Além do francês, Endrick irá deixar o Palmeiras e também ingressará no time merengue.

Com cinco temporadas no clube, Rodrygo já conquistou uma Liga dos Campeões, três Campeonatos Espanhóis, um Mundial, uma Copa do Rei, três Supercopas da Espanha e uma Supercopa da UEFA. O brasileiro chegará ao seu segundo título de Champions League, caso vença a final da competição contra o Borussia Dortmund.