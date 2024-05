Responsáveis médicos envolvidos na morte de Maradona têm o julgamento adiado

Posse de Magda põe em xeque Marina no governo

Ao todo, oito profissionais da área médica estão envolvidos no caso por estarem responsáveis pelos cuidados de Maradona no período que antecedeu o seu óbito, incluindo quatro médicos, dois enfermeiros, um coordenador de enfermagem e um psicólogo.

Diego Armando Maradona faleceu em 25 de novembro de 2020, vítima de um "edema agudo no pulmão devido a uma insuficiência cardíaca crônica". A procuradoria afirma que houve "ações e omissões que influenciaram" no seu óbito, e também que teriam ocorrido "uma série de improvisos, com má gestão da situação em que não foram cumprida regras sanitárias."