Hansi Flick já está na Espanha para assinar com o Barcelona

As últimas semanas foram movimentadas no Barça. Tudo começou em janeiro, quando Xavi anunciou que deixaria o Barcelona ao fim da temporada. Há um mês, o presidente do clube, Joan Laporta e o próprio treinador anunciaram em uma entrevista coletiva a reviravolta e a continuidade do trabalho. Entretanto, nos últimas dias, Xavi e o mandatário entraram em uma rota de colisão, que terminou com a demissão do comandante espanhol.

Assim, Hansi Flick será o novo técnico do Barcelona. O treinador alemão teve uma boa passagem pelo Bayern de Munique, onde foi campeão da Liga dos Campeões em 2021 e conquistou o Campeonato Alemão duas vezes. Depois, Flick dirigiu a seleção alemã na Eurocopa 2020 (realizada em 2021) e na Copa do Mundo de 2022, mas os resultados não foram bons. Os alemães não passaram da fase de grupos no Mundial.

O Barcelona vai esperar acertar a rescisão do contrato de Xavi para poder anunciar o treinador alemão, o que deve ocorrer nos próximos dias.