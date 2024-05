Grêmio x The Strongest: veja onde assistir e mais informações sobre o jogo da Libertadores

Após uma longa pausa, o Grêmio volta a campo nesta quarta-feira. Os gaúchos encaram o The Strongest às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela Libertadores. O jogo contará com transmissão da ESPN e do streaming Star+.

Os brasileiros estão na lanterna do Grupo C, com apenas três pontos. Por isso, a vitória é fundamental para o Grêmio manter as chances de classificação.

A equipe gaúcha vai atuar em Curitiba. Mesmo assim, a torcida vem se mobilizando e promete encher o estádio.