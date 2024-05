Fagner deixa jogo contra o Racing-URU com dores na coxa e preocupa o Corinthians

Caso o lateral venha a desfalcar o Corinthians por mais tempo, a expectativa é que Matheuzinho vire o titular no lado direito da defesa. Outra opção, menos provável, é o garoto Leo Mana, da base.

Dentro de campo, o Corinthians sobrou o venceu o Racing-URU por 3 a 0, com gols de Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Igor Coronado. Com o resultado do jogo, que marcou também a despedida de Paulinho, o Timão garantiu a liderança do Grupo F da Sul-Americana.

Com o primeiro lugar da chave, o time do Parque São Jorge avança diretamente às oitavas de final da competição. Já o Racing-URU irá disputar um playoff contra um dos terceiros colocados da Libertadores. Os confrontos da próxima fase serão conhecidos através de sorteio, em data ainda não divulgada pela Conmebol.

O Corinthians volta a campo neste sábado, na retomada do Campeonato Brasileiro, diante do Botafogo. O duelo está agendado para as 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do torneio nacional.