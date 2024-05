Diante do Racing-URU, Corinthians pode engatar sequência inédita de vitórias na temporada

Justamente por esse motivo, o Corinthians amargou a eliminação precoce no Campeonato Paulista e está na parte de baixo da tabela do Brasileirão, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. O time figura na 16ª colocação e soma cinco pontos, mesma pontuação do Fluminense, 17º colocado.

O duelo contra o Racing-URU está marcado para as 19h (de Brasília) desta terça-feira, na Neo Química Arena, e vale a liderança do Grupo F da Sul-Americana.

Atualmente, o Corinthians é o segundo colocado da chave, com dez pontos, um a menos que o time uruguaio. O líder do grupo avança diretamente às oitavas de final, enquanto o vice ainda disputará um playoff. A equipe corintiana só depende de suas forças para se classificar ao mata-mata.

A partida em Itaquera também marcará a despedida de Paulinho, que não entrou em um acordo com a diretoria para renovar seu contrato e fará seu último jogo com a camisa do Timão.